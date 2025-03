Salvini, bene il rinvio delle multe Ue, ma andrebbero azzerate

"Sono contento del rinvio delle multe dell'Ue sull'auto, ma andrebbero azzerate". Lo afferma il ministro dei Trasporti Matteo Salvini sottolineando che "il Green Deal andrebbe azzerato e rivisto, perché si basa su premesse scientifiche sbagliate". "Il 2023 - sottolinea - è stato l'anno con il record mondiale di 37,4 miliardi di tonnellate di CO2, nonostante tutti i regolamenti che si sono fatti".

"L'Ue - spiega - le ha tagliate con sacrifici di 200 milioni di tonnellate, Cina e India le hanno aumentate di 700 milioni".

"Alla fine - sottolinea - ci troviamo con un pianeta più inquinato e un occidente più disoccupato". "Non bisogna rivedere i tempi - spiega Salvini - bisogna ripensare la strategia". "Tra i 100 regolamenti emessi di Trump - argomenta - c'è quello di abbandonare il Green Deal. Se il mondo va in una direzione e i 400 milioni di resistenti europei vanno in un'altra, o siamo geniali noi o ci stiamo facendo del male". "I dazi - conclude - ce li imponiamo noi da anni con i regolamenti e le normative dell'Ue, non ce li impone Trump".



