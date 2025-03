Reggio, scoperto garage trasformato in deposito di auto rubate

Un garage abusivo trasformato in deposito clandestino di auto rubate e componenti meccanici destinati al mercato nero è stato scoperto dai carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria nel quartiere di Arghillà.

L'operazione, scaturita da un'attività di monitoraggio del territorio, ha consentito di localizzare il sito, difficilmente accessibile e utilizzato come centro logistico per lo smistamento di veicoli e pezzi di ricambio di provenienza illecita. Grazie a un'azione coordinata con reparti specializzati, i militari sono intervenuti impedendo che il materiale rubato venisse reimmesso nel mercato illegale.

All'interno del locale sono state trovate numerose autovetture sottratte ai legittimi proprietari e circa un centinaio di componenti smontati e pronti per la vendita.

Il ritrovamento, secondo i carabinieri, conferma l'esistenza di una rete criminale dedita ai furti d'auto e alla ricettazione organizzata e radicata sul territorio.



