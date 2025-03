Rafale, quando il meglio dell'elettrico e dell'ibrido si uniscono

Guidare Renault Rafale E-Tech 4x4 300 cv non si riduce a una mera esperienza prestazionale. Il gruppo motopropulsore si distingue per la guida elettrica quotidiana e la notevole efficienza energetica, con 1.000 km di autonomia in particolare grazie alla modalità elettrica (EV Mode) che il conducente può attivare a piacimento.

Renault Rafale E-Tech 4x4 300 cv è dotato di una batteria ricaricabile da 22 kWh, funzionante a 400V. A piena carica, offre un'autonomia fino a 105 km (ciclo EV WLTP) in modalità 100% elettrica, che favorisce la regolare ricarica su presa elettrica. Se il livello di carica della batteria lo consente, la guida 100% elettrica viene attivata automaticamente nelle modalità Comfort ed Eco e mantenuta in base agli input del conducente. Nella guida quotidiana, Renault Rafale E-Tech 4x4 300 cv funziona su richiesta come un'auto 100% elettrica, fornendo sensazioni di guida dello stesso tipo, in particolare a livello di silenziosità e reattività all'accelerazione.

Il piacere di guida è accentuato dalla frenata rigenerativa regolabile su 4 livelli tramite i paddle al volante.

All'avviamento, Rafale E-Tech 4x4 300 cv è preimpostata sulla modalità ibrida, con il sistema E-Tech che gestisce gli abbinamenti di potenza tra i vari motori. La guida 100% elettrica può comunque essere "forzata" manualmente dal conducente con la modalità Electric tramite il pulsante EV Mode situato sul bracciolo centrale.

La scelta di questa energia viene mantenuta fino ad una potenza di 160 cv e una velocità massima di 135 km/h. Il pulsante EV Mode permette anche di attivare la funzione E-Save.

Sfruttando il motore termico come generatore, questa funzione mantiene la carica della batteria al di sopra del 25%.

L'attivazione di questa modalità è ideale quando si è prossimi all'ingresso in una zona urbana dove si circolerà in modalità 100% elettrica. La riserva di energia elettrica conservata da questa funzione permette anche di sollecitare meno la potenza del motore termico e, pertanto, di ridurre i consumi di carburante in previsione di forti accelerazioni o lunghe pendenze. Nell'intervallo di autonomia 25%-90% della batteria, l'attivazione della modalità E-Save mantiene invariato il livello di carica sollecitando il motore termico. L'autonomia della batteria verrà aumentata fino al 25 %, se scende al di sotto di questo livello, e scenderà al 90%, se supera questo valore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA