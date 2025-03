Passerella Ferrari-Puma a Fiorano, è count down Mondiale

Lavoro al simulatore, in palestra e con gli ingegneri, ma anche tanti impegni extra sportivi scandiscono le giornate dei piloti di Formula 1 in procinto di imbarcarsi per l'Australia per la gara d'apertura del Mondiale, il 16 marzo a Melbourne. Non fanno eccezione Lewis Hamilton e Charles Leclerc, protagonisti questa sera a Fiorano all'evento 'Puma x Ferrari 20 Years of speed', che tra moda, mondanità e show business ha coinvolto anche il team principal, Frederic Vasseur, alcuni piloti del team Wec che hanno trionfato nella prima gara stagionale del Mondiale endurance in Qatar ma anche il sempre amato Jean Alesi e Giancarlo Fisichella, che ancora gareggia con le Gt.

Fashion ma anche profumo di motori a Fiorano, nella moderna struttura a fianco del circuito dove a fine febbraio ha fatto i primi giri in pista la nuova SF-25, da decenni un tempio del motorsport che Hamilton si augura non cambi molto in futuro.

"Spero che tra 20 anni ci saranno ancore belle corse automobilistiche e magari non con macchine tutte elettriche", ha detto il campione britannico, applaudito per il "buona sera a tutti" in italiano con cui ha salutato.

Il presente del motorsport è misto, in attesa di un 2026 che vedrà aumentare l'incidenza del motore elettrico, e tutti si aspettano di vedere come sarà quello delle Ferrari. "Il feeling è positivo, dopo quello che abbiamo potuto provare in Bahrain nei test. Ora aspettiamo solo di partire per l'Australia dove avremo i primi riscontri", ha affermato Vasseur.

In attesa di festeggiare i primi successi, si è intanto celebrato il ventennale del percorso avviato nel 2005 tra la Scuderia e la Puma, il colosso di abbigliamento sportivo tedesco che è protagonista nella Formula 1 così come nel calcio e nell'atletica leggera. Nel 2023, Ferrari ha rinnovato l'accordo con Puma, diventata lo scorso anno Premium Partner ma rimanendo partner licenziatario per i prodotti a marchio Ferrari e fornitore di abbigliamento per il team di Formula 1 e da gara di Ferrari. La squadra indosserà per l'intera stagione la Replica Collection, dominata dal classico Rosso Ferrari, con dettagli in bianco. E Leclerc cosa guarda di più nell'abbigliamento da gara? "Per me sono importanti soprattutto le scarpe, ho bisogno di avere sempre il pieno controllo della pedaliera", ha risposto il monegasco, che quando è cominciato il rapporto tra Ferrari e Puma faceva le prime corse con i kart, appassionandosi "alle imprese di Michael Schumacher e Rubens Barrichello".

Da una Fiorano diventata per un giorno passerella di sfilate non a quattro ruote, il prossimo impegno, stavolta davvero pubblico, per i piloti e Vasseur sarà a Milano, dove giovedì prossimo in piazza Castello è prevista la 'Drivers Presentation by Unicredit', con Leclerc e Hamilton che incontreranno i tifosi insieme al Team, un appuntamento che darà il via ufficiale alla partnership avviata lo scorso gennaio tra Ferrari e il gruppo bancario italiano.

