In due mesi 112 multe, recordman a Cremona

In poco più di due mesi, da fine agosto a fine ottobre 2024, ha collezionato 112 multe, tutte per aver violato un varco della zona a traffico limitato del centro di Cremona, dove risiede. Totale da pagare: 11.779 euro. Il recordman delle sanzioni è un 57enne, ex guardia giurata.

Abitando nel cuore storico della città lombarda, ha i permessi per entrare in Ztl: può passare oltre cinque delle sei telecamere ma non da quella di corso Mazzini, proprio vicina a casa sua. Ed è da quella che, invece, è passato più volte. Nello specifico, più di cento secondo le notifiche firmate dalla polizia locale. Ora, a fronte della cifra enorme che dovrebbe versare alle casse del Comune, si è rivolto ad un legale. "Era in buona fede", sostiene l'avvocato Alessandro Zontini. Ha presentato ricorso in prefettura con l'obiettivo di annullare la montagna di contravvenzioni. Ne chiede l'archiviazione. Evidenziando come ci si trovi di fronte non a una pluralità di illeciti ma di un unico illecito permanente. Il difensore richiama gli articoli del Codice della strada e le pronunce della Cassazione. Spera così di 'salvare' il violatore seriale della Ztl.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA