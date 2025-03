Bozza piano auto, 1,8 miliardi in 2 anni per produzione batterie

"La Commissione europea metterà a disposizione 1,8 miliardi di euro nei prossimi due anni" (2025-2027) "per sostenere la produzione di batterie nell'Ue, mobilitando risorse dal Fondo europeo per l'innovazione". E' quanto si legge nella bozza di piano Ue per l'automotive che sarà adottato domani dall'Esecutivo Ue, visionata dall'ANSA.

Bruxelles ricorda di aver già annunciato finanziamenti fino a "3 miliardi di euro del Fondo per l'innovazione per la produzione di celle per batterie per veicoli elettrici" e che il primo bando da un "miliardo di euro è stato lanciato" lo scorso dicembre. Tra le misure menzionate per rafforzare la capacità di produzione di batterie in Ue, Bruxelles promette di esplorare la "possibilità di finanziare l'aumento delle linee di produzione europee" e strumenti di "sostegno diretto dell'Ue alla produzione per le aziende che producono batterie nell'Ue", che potrebbe essere combinato con gli aiuti di Stato.



