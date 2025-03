Altri scatti della nuova Jeep Compass che sarà prodotta a Melfi

Dopo il recente teaser della nuova Jeep Compass, il brand Jeep conferma che la presentazione globale avverrà in Europa questa primavera, e la produzione europea della nuova generazione di Compass, costruita sulla piattaforma Stla Medium, inizierà quest'anno a Melfi (Potenza) dove sono state scattate le foto diffuse oggi. E' una delle scelte fatte da Stellantis nell'ambito del Piano Italia presentato a dicembre.

"La Nuova Jeep Compass - spiega Stellantis - offrirà una gamma di propulsori più ampia per soddisfare le diverse esigenze e preferenze dei clienti: opzioni e-Hybrid, e-Hybrid plug-in e completamente elettriche, anche con trazione integrale.

Indipendentemente dalla scelta del propulsore, Jeep Compass è in grado di offrire capacità Jeep a prezzi accessibili, prestazioni ai vertici della categoria e tecnologia all'avanguardia".





