Alpine A290, l'elettrica sportiva da 220 CV

La nuova Alpine A290 è una city car sportiva 100% elettrica che, grazie alla sua forma compatta, offre una dinamica sportiva e adatta, nel contempo, ad un utilizzo quotidiano, visto che non rinuncia al comfort che ne rende fruibili le prestazioni negli spostamenti urbani.

Realizzata sulla piattaforma dedicata ai veicoli elettrici AmpR Small, presenta un'originale carrozzeria a 5 porte e 5 posti che sfiora i 4 metri di lunghezza ed accorgimenti tecnici pensati per l'efficacia dinamica, come il baricentro basso, la culla motore specifica, e dimensioni della batteria che contengono il peso a 1.479 kg.

Non mancano sospensioni dedicate con finecorsa idraulici, ed un retrotreno multilink. Le prestazioni indicano un tempo di 6,4 secondi per passare da 0 a 100 km/h, grazie ad una potenza che arriva fino a 220 CV e ad una coppia massima di 300 Nm.

Comoda, con il suo abitacolo generoso, che vanta anche un bagagliaio da 326 litri, Alpine A290 si distingue all'interno dell'abitacolo per l'esclusivo volante sportivo a tre razze dalla parte inferiore piatta e per la pedaliera sportiva, mentre il display centrale da 10,1 pollici orientato verso il posto di guida aiuta il conducente a tenere tutte le informazioni sotto controllo.

Particolari i sedili con rinforzi laterali, pensati per offrire supporto e comfort allo stesso tempo, rivestiti con materiali ecosostenibili e con la possibilità di essere riscaldati offerta in ogni versione.

La gamma si articola in quattro varianti ed è declinata in due livelli di potenza: da 180 e da 220 CV. La ricarica, invece, nell'utilizzo giornaliero permette una percorrenza che può arrivare fino a 380 chilometri e può recuperare dal 15% all'80% di energia in 30 minuti utilizzando una colonnina di ricarica rapida da cui accetta fino a 100 kW di potenza Sebbene si tratti di un'auto elettrica, in modalità Sport c'è una voce sonora che non va ad imitare, o a rimpiazzare, quella del motore termico e aiuta a percepire il variare dell'andatura.

Infine, bello il comando in Blu Alpine sul volante che consente di scegliere il grado di rigenerazione e simula il manettino di una F1.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA