Unicredit-Ferrari evento a Milano con Hamilton e Leclerc

Unicredit e Ferrari danno ufficialmente il via alla loro partnership pluriennale con un evento che si terrà nel pomeriggio di giovedì 6 marzo a Milano.

Il team Ferrari, tra cui i piloti Charles Leclerc e Lewis Hamilton, il Team Principal Fred Vasseur e il ceo Benedetto Vigna, si uniranno al ceo di Unicredit Andrea Orcel e ai membri del team della banca in Piazza Castello.

Durante la 'Drivers Presentation by Unicredit', spiega una nota, Leclerc e Hamilton saliranno sul palco per incontrare e interagire con i fan insieme al Team Principal Vasseur. Il team Ferrari entrerà così in contatto con i fan prima di partire per dare il via alla nuova stagione di Formula 1 al Gran Premio d'Australia, domenica 16 marzo.

L'evento, promettono le società, "sarà sicuramente un'occasione incredibile" e "entrerà nella storia di Milano insieme al bagno di folla in Piazza Duomo nel 2019 che ha celebrato il novantesimo anniversario della Scuderia". L'evento è il risultato della pluriennale partnership premium tra Unicredit e Ferrari, basata sull'innovazione e sulla creazione di nuovi servizi ed esperienze per i clienti Unicredit e i fan della Scuderia Ferrari HP. Per motivi di sicurezza l'accesso alla piazza sarà libero fino al raggiungimento della capienza massima di ogni ingresso. Chi non troverà posto in nessuna delle location potrà seguire l'evento sui maxi schermi allestiti nelle vie adiacenti alla piazza.



