Stellantis, nel consiglio Daniel Ramot e Alice Schroeder

Entrano nel consiglio di amministrazione di Stellantis Daniel Ramot e Alice Schroeder. Il loro ingresso come amministratori non esecutivi sarà proposto all'assemblea degli azionisti convocata per il 15 aprile ad Amsterdam. Il consiglio proporrà anche la rielezione di Fiona Cicconi, Nicolas Dufourcq, Ann Godbehere, Claudia Parzani e Benoit Ribadeau-Dumas. Sono infatti sette gli amministratori non esecutivi dell'azienda che concludono il loro mandato.

Alice Davey Schroeder, ex managing director di Morgan Stanley e consulente senior a Wall Street, vanta una vasta esperienza in materia di finanza, contabilita' e corporate governance. Daniel Ramot, imprenditore e scienziato israelo-americano, è cofondatore e amministratore delegato di Via, azienda tecnologica di trasporto globale che opera in oltre 35 Paesi. La sua precedente esperienza comprende il servizio nell'aeronautica militare israeliana e la direzione dello sviluppo di supercomputer presso la D. E. Shaw Research.

Il consiglio ritiene che la "profonda esperienza di Schroeder nella supervisione finanziaria e nella leadership strategica, combinata con la vasta esperienza di Ramot nel campo della tecnologia, della ricerca e dell'innovazione, fornirà un'esperienza preziosa e rafforzerà la leadership di Stellantis".



