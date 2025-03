Michelin Primacy 5 migliora la durata e le performance

Lo nuovo pneumatico Michelin Privacy 5, prodotto anche nello stabilimento di Cuneo, è studiato per ottenere maggiori prestazioni e durata a fronte di una minore impatto ambientale. Michelin Primacy 5 ha ottenuto la classe A in aderenza sul bagnato nell'ambito della regolamentazione europea grazie a un nuovo design brevettato, a un battistrada con un tasso di intaglio maggiore (+13%), che consente un'evacuazione ottimale dell'acqua e all'utilizzo di elastomeri funzionali di ultima generazione. Inoltre, la sicurezza è aumentata del 4% su superfici bagnate quando è nuovo e la sua maggior durata (+18%) consente di guidare circa 7.000 km in più rispetto al suo predecessore. Un risultato ancor più difficile da ottenere se si considera che le auto attuali hanno un maggior peso e coppia, caratteristiche che hanno un effetto diretto sull'usura degli pneumatici. La progettazione del nuovo disegno del battistrada ed il posizionamento ottimizzato dei tasselli e delle lamelle (quantità, dimensione e disposizione), consentono al nuovo pneumatico Primacy 5 di ottenere un eccellente livello di rumorosità e comfort esterno e una riduzione del rumore interno. Da segnalare anche che, al fine di ridurre costantemente la sua impronta ambientale, Michelin sta effettuando una valutazione (LCA) per ciascuna delle 5 fasi del ciclo di vita di ogni nuova gamma: sviluppo, produzione, trasporto, utilizzo e fine vita. E l'obiettivo di ciascuno pneumatico è di essere più performante ed efficiente rispetto al suo predecessore. Lo pneumatico Primacy 5 sarà commercializzato in 88 misure nel 2025, di cui 64 già disponibili da gennaio in Europa mentre, a partire da marzo 2025, sarà commercializzato anche in altre aree del mondo, in particolare in Asia.

