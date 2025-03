L'Aston Martin V8 Super Cygnet è in vendita

L'Aston Martin V8 Super Cygnet rappresenta qualcosa di estremo, visto che deriva dalla citycar che, a sua volta, nasce dalla Toyota IQ, e adesso è in vendita sul sito nicholasmee.co.uk. Esemplare unico realizzato dal reparto Q della casa inglese, la Super Cygnet presenta una livrea Buckinghamshire Green ed interni rifiniti in Alcantara nera e fibra di carbonio.





Libera di circolare su strada, è stata presentata al Goodwood Festival of Speed ;;2018, dove si è esibita lasciando liberi i suoi 436 CV erogati dal motore V8 4.7 preso in prestito dalla Vantage S.

Ovviamente, per rendere questa citycar all'altezza del nuovo powertrain, oltre ad un cambio a 7 marce transaxle con comandi al volante, sono arrivate modifiche anche a livello di impianto frenante, nel comparto sospensioni e del telaio. Mentre un rollbar incrementa la rigidezza torsionale e migliora la sicurezza passiva dell'abitacolo di una vettura estrema e lunga appena 3,70 metri.

Nell'abbraccio dei sedili Recaro, la piccola V8 promette una velocità massima di 274 km/h ed uno scatto da 0 a 96 km/h in 4,2 secondi. Il peso contenuto in 1375 kg e la compattezza generale sono un indizio di quanto possa essere divertente in pista, e agile in città.

L'auto, come si evince dalle foto, è ben conservata e, attualmente, si trova negli showroom dell'Hertfordshire. Al momento, ha percorso appena 2893 miglia, l'equivalente di 4.655 km, ed il suo prezzo non è stato comunicato ufficialmente.

Considerando la rarità della vettura in questione però, bisogna aspettarsi un costo importante.



