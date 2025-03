Hyundai potenzia la produzione di BEV in Turchia

Hyundai potenzia la produzione di veicoli elettrici con l'ampliamento dello stabilimento Hyundai Motor Türkiye a İzmit (Turchia) per avvicinare il brand al suo obiettivo di di offrire esclusivamente veicoli a zero emissioni in Europa entro il 2035.

Con questo progetto, oltre ad aumentare la capacità produttiva di veicoli elettrici nel vecchio continente, contribuisce alla riduzione dell'impronta di carbonio dell'azienda, al supporto dell'economia locale, e all'accelerazione della transizione verso la mobilità sostenibile.

Il polo Hyundai Motor Türkiye con oltre tre milioni di veicoli prodotti in 28 anni, è un sito produttivo fondamentale per Hyundai al di fuori della Corea insieme allo stabilimento Hyundai Motor Manufacturing Czech a Nošovice (Repubblica Ceca), il primo del marchio ad essere alimentato interamente tramite energia ricavata da fonti rinnovabili, che ha iniziato la produzione EV con Kona Electric nel 2020.

Da segnalare infine che, pur concentrandosi sull'elettrico, Hyundai Motor Türkiye continuerà la produzione anche di veicoli con motore a combustione interna.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA