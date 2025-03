Firenze, parcheggi con sconto per residenti in Ztl

A Firenze scattano abbonamenti mensili per la sosta con lo sconto: da domani i residenti dei settori A e B della Ztl potranno acquistare l'abbonamento mensile al costo di 30 euro che consente di lasciare l'auto nel parcheggio Fortezza h24. Sono 300, si ricorda in una nota di Palazzo Vecchio, gli abbonamenti a disposizione di altrettanti residenti.

Per poter richiedere l'abbonamento è necessario andare allo sportello di Firenze Parcheggi in piazza Annigoni portando la carta di identità o un certificato di residenza valido per le necessarie verifiche (l'orario di apertura è martedì e giovedì dalle 10 alle 16.30). I rinnovi successivi potranno invece essere effettuati sul sito di Firenze Parcheggi o direttamente alla cassa: l'abbonamento ha validità mensile solare, ovvero decorre dal primo giorno del mese.

"E' un sostegno importante a chi abita in centro storico - dichiara l'assessore comunale Andrea Giorgio - Con un abbonamento calmierato i 300 residenti possono lasciare la macchina senza limiti di orario pagando un prezzo accessibile a tutti di solo 1 euro al giorno. Questo si traduce in un risparmio di tempo per cercare parcheggio, meno inquinamento e meno auto sulle strade e nelle piazze congestionate del centro: 300 macchine corrispondono infatti a un chilometro e mezzo di strada o quasi 4.000 metri quadrati di spazio pubblico liberato dalle auto".



