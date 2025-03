Debutta a Milano Ferrari SF-24 fatta di mattoncini Lego Technic

Prosegue la collaborazione, avviata nel 1998, tra il Gruppo Lego e Ferrari con il debutto di un nuovo set Lego© Technic™ dedicato alla Ferrari SF-24, un esemplare in scala 1:8 pensato per gli appassionati delle corse e della velocità.

Questo set combina ingegneria e design, offrendo un modello da esposizione che celebra l'adrenalina delle corse. Dal cambio a 2 velocità al motore V6 con MGU-H rotante, fino all'ala regolabile, il set Lego Technic Ferrari SF-24 offre un'esperienza che richiama in modo inequivocabile il mondo della pista, grazie a dettagli realistici come gli pneumatici stampati e lo sterzo funzionante.

I team del Gruppo Lego e di Ferrari hanno lavorato fianco a fianco per mesi, unendo le loro conoscenze e competenze per creare un vero e proprio tributo agli appassionati del motorsport. Il Lego Technic Ferrari SF-24 ha fatto il suo debutto a Milano, ospitato presso Spazio San Babila: questo lancio iconico è stato accompagnato dalla prima riproduzione in scala 1:1 della Ferrari SF-24, costruita interamente con mattoncini Lego.

Il modello in scala 1:1 sarà protagonista di un roadshow nelle maggiori città italiane nel corso del 2025: dopo il debutto a Milano, l'opera in mattoncini sarà presente a Model Expo Italy a Verona l'8 e il 9 marzo in collaborazione con gli Afol (Adult Fans Of Lego) di CLV Lego User Group.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA