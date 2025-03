Autopromotec Talks Milano, i dati sono 'il nuovo petrolio'

Di grande interesse, non solo per il tema ben sottolineato da titolo ('I dati sono il nuovo petrolio') ma anche per l'ampio scenario in cui opera il settore della distribuzione dei carburanti l'intervento di Stefano Giorgi, business development manager di Gilbarco Italia nel corso dell'ultimo appuntamento degli Autopromotec Talks che si è svolto nella sede dell'ACI Milano. I dati, ha sottolineato Giorgi, non solo soltanto quelli relativi alle centinaia di migliaia di transazioni in contanti o con mezzi elettronici che si registrano ogni giorno nelle 22.187 stazioni di rifornimento italiane.

Da anni l'analisi di questi dati permette di profilare i gusti e le abitudini degli automobilisti (ad esempio registrando l'importo scelto) ma anche di ottimizzare le performance e strategie dei prezzi.

La totale connessione degli impianti, a cui accedono veicoli che sono sempre più connessi, amplia ancora le opportunità di crescita del settore 'attrezzature' - quello dove opera Gilbarco - ma anche dei servizi a disposizione degli automobilisti. Questo grazie a tecnologie che si stanno radicando nelle stazioni di servizio come l'intelligenza artificiale (AI) il machine learning e i pagamenti in-car, cioè direttamente dal sistema connesso delle vetture.

Giorgi ha però sottolineato come in questo panorama ricoprano un ruolo chiave la regolamentazione e la protezione dei dati per garantire trasparenza e sicurezza. Ed ha fatto l'esempio di soluzioni innovative come AVI di Orpak e AI di Gilbarco che stanno ridefinendo il settore, trasformando la mobilità in un ecosistema sempre più connesso e intelligente.



