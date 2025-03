Audi RS 6 ha vent'anni di storia tra stile e prestazioni

Oltre 20 anni di storia e quattro generazioni caratterizzate da motori sovralimentati a 8 e 10 cilindri con potenze da 450 a 630 CV. E' questa la storia di Audi RS 6, considerata l'icona della sportività secondo la casa dei quattro anelli, che abbina alle prestazioni da supercar alla la fruibilità delle berline e Avant Audi.





Oggi Audi RS 6 Avant, disponibile nelle ultime 60 unità destinate al mercato italiano, trova la sua massima declinazione nell'edizione speciale a tiratura limitata Audi RS 6 Avant GT, ovvero la RS 6 più veloce di sempre. Il modello rappresenta il culmine di un'epopea il cui inizio risale all'inizio del nuovo millennio, quando l'allora quattro GmbH (oggi Audi Sport GmbH) dovette decidere quale vettura, dopo Audi RS 4, affidare ai propri specialisti per una rivisitazione in chiave sportiva.

Gli ingegneri di quattro GmbH si impegnarono per rendere Audi A6 più sportiva sia a livello di motore, assetto e trasmissione, sia nel design, tanto che la variante RS poté contare su di una crescita di 4 centimetri in lunghezza e larghezza, oltre che sui passaruota ampliati.

La divisione quattro GmbH optò per il motore V8 4.2 derivato dall'unità appannaggio dell'ammiraglia Audi A8. Per garantire alla vettura un carattere unico, l'8 cilindri venne sovralimentato mediante due turbocompressori corredati da altrettanti intercooler. Il propulsore così rivisitato era caratterizzato da ingombri incompatibili con il vano motore di Audi A6.

Il V8 biturbo non venne sviluppato a Ingolstadt o a Neckarsulm, bensì in Inghilterra presso la britannica Cosworth, sino al 2004 affiliata di Audi AG, così da erogare 450 CV e 560 Nm di coppia. Valori che divennero il nuovo riferimento del segmento.

Le prestazioni da record comportarono marcati aggiornamenti a livello di trasmissione: l'epoca del cambio manuale giunse al termine. Per la prima volta, un modello RS adottò la soluzione automatica. I cinque rapporti e la trazione integrale quattro garantirono un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi.

A sei anni dall'introduzione della prima serie di Audi RS 6 debuttò la seconda generazione della berlina e Avant high performance. Crebbero potenza, cilindrata e frazionamento del motore. Sotto il cofano pulsavano dieci cilindri assistiti da due turbocompressori. Complice la cubatura di 5,0 litri, Audi RS 6 C6 poteva contare su di una potenza massima di 580 CV e una coppia di 650 Nm. Valori superiori, all'epoca, persino alla supercar Audi R8.

A seguire, nel 2013, fu la volta del nuovo motore V8 4.0 biturbo, cuore pulsante di una nuova RS 6 Avant che scavò un solco rispetto al passato sotto il profilo tanto della dinamica quanto dell'efficienza. Il V8 4.0 biturbo di Audi RS 6 Avant Performance è arrivato a erogare, per la prima volta, oltre 600 CV (605 CV per la precisione).

Se il 2019 è stato l'anno della quarta generazione di Audi RS 6, denominata C8, a A settembre 2023 debutta la variante performance. I due turbocompressori twin scroll dalla portata maggiorata e l'aumento della pressione di sovralimentazione da 2,4 a 2,6 bar, consentono al possente V8 4.0 TFSI biturbo di erogare 30 CV e 50 Nm in più.

Presentata a febbraio 2024, Audi RS 6 Avant GT rappresenta, per finire, la massima espressione del tema Audi RS 6 ed è Ispirata alla leggendaria Audi 90 quattro IMSA GTO del 1989.





