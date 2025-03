'Anatomia di un come-back' racconta il mondo Renault

La trasformazione senza precedenti di un costruttore auto mobilissimo, raccontata come un'avvincente serie televisiva. E' questo lo spirito con il quale è nato il progetto di 'Anatomia di un come-back', una serie documentario firmata Breath Film (Elephant) e Sans Borne, che racconta il futuro di Renault Group.

Lanciata lo scorso mese di dicembre su Prime Video, 'Anatomia di un come-back' percorre dall'interno il piano di trasformazione senza precedenti di un costruttore automobilistico, con una visione allargata e in un settore di solito molto chiuso.

Per l'occasione, l'azienda ha spalancato le sue porte per la prima volta, permettendo il racconto per immagini del percorso che va dalla progettazione di nuovi modelli, come Renault 5, ai box della scuderia di F1 Alpine, passando per i segreti di produzione e il reveal di un nuovo modello.

Obiettivo dichiarato, spiegare come Renault Group sia riuscito a trasformarsi in seguito ad una crisi mai vista nel settore, sopraggiunta ad inizio 2020. Rischiando di scomparire, l'azienda lancia un piano che le offre la sua ultima possibilità. Il Presidente Jean-Dominique Senard si rivolge a Luca de Meo che, affiancato dal suo team, prende le redini di questa rivoluzione.

E' una vera e propria avventura umana e industriale, quella raccontata da personaggi che si sono trovati a far fronte a grandi sfide, alle prese con difficoltà e sconfitte, ma anche successi. Girata in due anni e composta da 4 episodi di 40 minuti ciascuno, Anatomia di un come-back è prodotta da Sans Borne e Breath Film (Elephant). Breath Film è già nota per aver prodotto film documentari per canali televisivi e piattaforme di streaming.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA