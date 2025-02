Toyota Corolla nuove dotazioni per la Touring Sport 2025

Nuovi equipaggiamenti e optional per la versione Touring Sport di Corolla 2025. Le novità aumentano la qualità e la varietà di scelta che fanno della Toyota Corolla una proposta competitiva e nel cuore del segmento C europeo delle auto per famiglie. Con due motorizzazioni Full Hybrid, questa versione conferma la strategia Multi-path di Toyota volta ad assicurare una mobilità a basse emissioni per tutti.

Toyota si sta impegnando per adottare materiali sostenibili, ove possibile, nella sua gamma di modelli. Seguendo il principio introdotto per la prima volta sul nuovissimo Toyota C-HR, viene utilizzata pelle sintetica di alta qualità per rivestire il volante e il pomello del cambio, in tutte le versioni della Corolla. È disponibile anche una nuova opzione di rivestimento per Touring Sport, realizzata con tessuti riciclati di diversi colori e piacevole al tatto e, allo stesso tempo, resistente.

La gamma di colori è stata ampliata con l'aggiunta dei nuovi Metal Oxide e Super Green, che vengono offerti in combinazione bitone per l'allestimento GR Sport.

Le calotte degli specchietti retrovisori in nero lucido, introdotte per l'allestimento GR Sport, aggiungono un nuovo dettaglio di contrasto e sono abbinate ai center cap dei cerchi in lega, in sostituzione dei precedenti che erano in tinta con la carrozzeria. La produzione del modello 2025 Touring Sport è iniziata a febbraio presso la Toyota Manufacturing Uk.



