Škoda Auto inizia la produzione di Enyaq ed Enyaq coupé

Škoda Auto ha iniziato ad assemblare il nuovo Enyaq, anche nella versione coupé, nel suo stabilimento principale di Mladá Boleslav, dove la capacità produttiva giornaliera media raggiunge le 300 unità. Dopo l'Elroq completamente nuovo, la famiglia Enyaq è il secondo modello di produzione del costruttore ceco ad adottare il linguaggio di design Modern Solid, che unisce robustezza, funzionalità e autenticità.

Il nuovo Enyaq vanta anche un'aerodinamica migliorata per un'autonomia estesa, materiali sostenibili nell'interno e nuove funzionalità digitali. Il nuovo Enyaq, basato sulla piattaforma modulare per veicoli elettrici (MEB) insieme all'Octavia e al nuovo SUV compatto completamente elettrico, l'Elroq. È il primo impianto del Gruppo Volkswagen in Europa dove i modelli a motore a combustione interna (ICE) e a trazione elettrica (BEV) vengono prodotti fianco a fianco, consentendo un rapido adattamento alle modifiche nella domanda dei consumatori.

Oltre ad assemblare il suv compatto Elroq e l'Enyaq aggiornato, lo stabilimento di Mladá Boleslav produce anche i sistemi di batteria per questi veicoli basati su MEB. Le batterie di trazione prodotte lì vengono anche installate nei modelli elettrici di altri marchi del gruppo Volkswagen.

