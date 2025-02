Pininfarina celebra i 95 anni all'Italian Design Day di Pechino

Pininfarina celebra i 95 anni nell'ambito dell'Italian Design Day, iniziativa volta a valorizzare l'eccellenza del design italiano e la capacità di innovazione e dialogo culturale. L'evento è stato organizzato dall'Ambasciata d'Italia e dall'Istituto Italiano di Cultura a Pechino "Nell'edizione 2025, dedicata al tema Inequalities. Design for a Better Life, sottolineiamo il ruolo cruciale del design italiano di alta qualità nel migliorare la vita delle persone, ridurre le disuguaglianze, valorizzare le differenze e facilitare l'accesso al benessere individuale e collettivo. Nel corso delle ultime otto edizioni, l'Italian Design Day ha visto l'organizzazione di oltre 1600 eventi in tutto il mondo, coinvolgendo più di 600 designer, architetti, imprenditori, accademici e giornalisti specializzati. Questi protagonisti hanno promosso l'innovazione, l'industria e l'artigianato italiano", ha detto l'ambasciatore Massimo Ambrosetti.

All'evento hanno partecipato rappresentanti di Pininfarina, tra cui il vicepresidente e amministratore delegato Silvio Angori, il direttore generale di Pininfarina Shanghai Li Hanqing e il senior vice president of design Matteo Fioravanti. Proprio a Fioravanti è stato conferito il titolo di Design Ambassador per la Cina per il 2025, in riconoscimento del ruolo chiave svolto da Pininfarina nella promozione del Made in Italy nel mercato cinese. Fioravanti ha tenuto una lectio magistralis sul design.

"Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine all'Ambasciatore d'Italia e all'Istituto Italiano di Cultura per aver ospitato questo evento nell'ambito dell'Italian Design Day, una celebrazione della creatività, dell'innovazione e dello scambio culturale", spiega Angori. "Per Pininfarina la Cina occupa un posto speciale nella nostra storia e nel nostro futuro. Il nostro lavoro in Cina incarna la missione di fondere l'eleganza e la carica emozionale del design italiano con la tecnologia d'avanguardia e la sostenibilità".



