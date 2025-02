Non 'fleximan' ma ladri, condannata banda che tagliava autovelox

Sono stati tutti condannati gli appartenenti della banda di ladri che rubava dopo avere abbattuto i pali con gli autovelox installati in provincia di Asti per eliminare le telecamere e mettere a segno i colpi indisturbati. In un primo tempo i danneggiamenti erano stati attributi a emuli di 'Fleximan', il 'giustiziere' degli autovelox. Ma già nel maggio corso le indagini dei carabinieri del comando provinciale di Asti avevano condotto in un'altra direzione e ora, come riporta La Stampa nell'edizione on line, è arrivato il tempo delle condanne. Quello che è stato riconosciuto come capo della banda, Giuseppe Artusio, è stato condannato a 9 anni, con il rito abbreviato; il suo presunto braccio destro Claudio Gola a poco meno, 8 anni e 8 mesi; 7 anni la condanna per Alger Bajraktari; più lievi le pene per altri tre, condannati rispettivamente a due 2 anni e 6 mesi, 1 anno e mezzo, 1 anno e 5 mesi, Le indagini dei carabinieri erano iniziate a dicembre 2023 accertando poi che i danneggiamenti venivano fatti per permettere alla banda, che aveva base in un'autorimessa a Isola d'Asti e si era specializzata in furti in abitazione e in esercizi commerciali. Gli indagati danneggiavano volutamente le telecamere e i rilevatori di velocità, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, per garantirsi di agire indisturbati.



