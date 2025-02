I Dacia Sandriders ancora protagonisti tra le dune

I Dacia Sandriders si sono aggiudicati la seconda vittoria nel Campionato Mondiale FIA di Rally-Raid con Nasser Al-Attiyah ed Édouard Boulanger, che hanno vinto l'Abu Dhabi Desert Challenge. La Dacia Sandrider si è distinta nelle dune tra Mezeer'ah e Abu Dhabi, consentendo all'equipaggio di ottenere il secondo miglior tempo della tappa e la vittoria con un margine di 2 minuti e 28 secondi.

Questa vittoria è il secondo successo dei Dacia Sandriders nel Campionato Mondiale di Rally-Raid, dopo il Rally del Marocco lo scorso ottobre. È anche la quinta vittoria di Nasser Al-Attiyah nell'Abu Dhabi Desert Challenge e la terza del navigatore Édouard Boulanger.

Con questo risultato, Nasser Al-Attiyah passa in testa alla classifica provvisoria piloti del Campionato Mondiale di Rally-Raid, mentre Édouard Boulanger domina la classifica navigatori dopo due round. I Dacia Sandriders salgono anche al secondo posto in classifica costruttori.

"Sono molto orgogliosa - ha detto Tiphanie Isnard, team principal dei Dacia Sandriders - del lavoro effettuato da Nasser ed Édouard. Hanno lottato fino alla fine e non hanno mai dubitato del valore del team. Abbiamo attraversato momenti difficili tra la Dakar e Abu Dhabi ma siamo tornati di nuovo pronti e competitivi".

