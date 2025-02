Consultazione antitrust Ue su accordi verticali nell'automotive

La Commissione europea ha aperto una consultazione per valutare una riforma delle norme antitrust applicate agli accordi verticali del settore automobilistico, ovvero quelli stipulati tra imprese operanti a livelli differenti della catena di produzione o di distribuzione. La consultazione rimarrà aperta fino al 23 maggio.

"Vogliamo garantire che il nostro quadro normativo tenga conto dei rapidi cambiamenti che interessano il mercato automobilistico, che vanno dalla digitalizzazione ai nuovi modelli di mobilità", ha spiegato la vicepresidente responsabile per la giusta transizione, Teresa Ribera.

Dai costruttori ai riparatori indipendenti, Bruxelles terrà "conto delle esperienze di un'ampia gamma di portatori di interesse in modo da disporre di norme che promuovano una concorrenza leale nei settori della vendita, della riparazione e della manutenzione degli autoveicoli", ha concluso.



