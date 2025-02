Tajani: 'Imola per valorizzare l'Italia nel mondo con lo sport'

"Imola, con il suo Gran Premio, con la sua industria dell'auto, con la rossa Ferrari non è soltanto un fenomeno che riguarda lo sport ma molto di più: è il simbolo del Made in Italy, è il simbolo di un'Italia vincente, che piace. E' un simbolo di un'Italia che può continuare ad esportare anche in un settore così importante come quello dello sport. Io ritengo che questo comparto sia fondamentale anche per la nostra politica estera". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani aprendo alla Farnesina l'evento di lancio del calendario sportivo di Imola per la stagione 2025. All'evento sono intervenuti il Presidente di Ice Agenzia Matteo Zoppas, il sindaco di Imola Marco Panieri, il coordinatore delle Politiche sportive Regione Emilia-Romagna Giammaria Manghi e il direttore dell'Autodromo di Imola Pietro Benvenuti, e ha visto anche messaggi video da parte del presidente e ad di Formula One Group Stefano Domenicali e di Valentino Rossi.



"Lo sport rappresenta l'1,5% del Pil. Abbiamo anche un importante settore sportivo che esporta e un'industria che realizza impianti sportivi di altissima qualità. A Imola si concentrano automotive, Made in Italy, immagine, impiantistica quindi è un po' un simbolo di quello che io voglio fare attraverso lo sport cioè valorizzare il nostro Paese, inserendo lo sport in un contesto più ampio di politica estera. Le nostre ambasciate devono diventare trampolini di lancio per l'immagine dell'Italia e i prodotti italiani nel mondo. E ogni imprenditore in qualsiasi settore dovrà sentirsi protetto dall'iniziativa e dall'azione del governo", ha sottolineato Tajani, che ha ricordato come l'Italia sia "la quarta potenza commerciale del mondo. Ma vogliamo fare ancora di più nonostante i problemi, nonostante i dazi, vorremmo arrivare a 700 miliardi di export alla fine della legislatura. Non sarà facile e lo faremo anche attraverso il mondo dello sport".



"Il Gran Premio è anche una calamita straordinaria per attirare turisti nel nostro Paese", ha poi evidenziato il titolare della Farnesina. "Non è soltanto il grande evento, è parte di una strategia di politica internazionale, di politica della crescita del nostro governo. Quindi continueremo a sostenere questa iniziativa perché siamo assolutamente convinti che Imola sia uno strumento fondamentale per la crescita e per la promozione dell'immagine dell'Italia, del bello dell'Italia, del made in Italy nel mondo".

"Imola si trova nella Motor Valley, uno di quei territori che è particolarmente caratterizzato da un distretto produttivo" e "c'è tutto un indotto che tira ogni produzione italiana riguardante l'automotive che conta in Italia 60 miliardi di euro verso l'estero come export". Il settore "sta passando un momento di difficoltà ed è anche per questo che noi siamo convinti che il sostegno ad attività come la Formula 1, il Gran Premio di Imola, serve per dare un grande risalto, una grande visibilità a quelli che sono tutti i comparti legati all'automotive". Lo ha dichiarato il presidente di Ice Matteo Zoppas all'evento di lancio alla Farnesina del calendario sportivo di Imola per la stagione 2025.

"C'è quindi una duplice funzione, che è quella della promozione, sfruttando questi 5 milioni di audience che ha il Gran Premio, ma anche dello sviluppo creando delle situazioni che possono avvicinare la domanda all'offerta durante l'evento ma anche prima e dopo".

