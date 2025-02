Rolls-Royce, iniziati i lavori di ampliamento a Goodwood

La fase di ampliamento del quartier generale di Roll-Royce è iniziata ufficialmente con il getto delle prime basi in cemento sul sito adiacente all'attuale impianto di produzione e alla sede centrale globale del marchio.

Goodwood è la Casa di Rolls-Royce; infatti, è l'unico luogo al mondo dove le automobili Rolls-Royce vengono progettate e costruite a mano. Il marchio è sempre consapevole di questo status unico ed è profondamente sensibile alla posizione dell'edificio, nel bellissimo paesaggio della campagna del West Sussex, vicino al Parco Nazionale delle South Downs.

Inaugurato nel 2003, il sito originale è stato progettato appositamente per integrarsi nel suo ambiente e, grazie alla sua combinazione accuratamente studiata di materiali e al più grande "tetto vivente" del Regno Unito, l'edificio risulta praticamente invisibile da fuori.

Prima di iniziare i lavori di ampliamento, il marchio Rolls-Royce ha richiesto il permesso coinvolgendo i residenti locali, le autorità, le agenzie, i servizi pubblici e altri soggetti interessati, supportato da consulenti professionisti esperti.

Dal momento che il permesso è stato concesso dal Consiglio del Distretto di Chichester a marzo 2024, i progressi sul progetto sono stati rapidi. I lavori di scavo necessari, compresi i terrapieni progettati per schermare il sito alla vista, sono ben avanzati. Sono stati anche effettuati ampi aggiornamenti ai sentieri locali, con piantumazioni programmate che contribuiranno a un guadagno netto di biodiversità del 12%.

Oltre a ospitare il nuovo Centro di Finitura Superficiale, l'estensione di 40.000 metri quadrati creerà la capacità necessaria per le attività in rapida espansione del programma di personalizzazione del marchio, battezzato Bespoke. Queste attività hanno raggiunto livelli record nel 2024, spinti dall'enorme aumento delle richieste dei clienti per commissioni tailor made più tecnicamente complesse.

Questa crescita è a sua volta il risultato diretto degli investimenti continui del marchio nella sua rete globale di uffici privati, che si è espansa dall'originale di Goodwood a centri di lusso internazionali come Dubai, Shanghai, New York e Seoul.



