Renault Rafale, potenza e trazione intelligente con Multi-Sense

Con il motore elettrico posizionato sul retrotreno, Renault Rafale E-Tech 4x4 300 cv dispone di un sistema di trazione integrale sempre attivo. La trazione è gestita automaticamente dal sistema E-Tech in funzione delle condizioni e della modalità di guida selezionata tramite i settaggi Multi-Sense. Durante la guida, il display multimediale visualizza in tempo reale la trazione per assale sullo schermo attraverso il menu Controllo telaio.

La distribuzione della coppia può variare istantaneamente dal 100% alle ruote anteriori (trazione anteriore) al 100% alle ruote posteriori (trazione posteriore). In generale, la trazione anteriore è preferita fino a 70 km/h mentre, al di là di questa soglia, subentra la trazione posteriore.

I settaggi Multi-Sense, disponibili tramite il pulsante dedicato sul volante o sul display multimediale, consentono di personalizzare la modalità di guida di Rafale E-Tech 4x4 300 cv in base alle preferenze del conducente.

Indipendentemente dalla modalità selezionata, spingendo a fondo sull'acceleratore (kick down) si eroga tutta la potenza; la modalità ibrida si attiva allora istantaneamente per offrire riprese reattive in ogni circostanza.

A velocità di crociera, il sistema E-Tech garantisce una gestione intelligente della potenza, differenziata in base alla modalità di guida selezionata, per ottimizzare l'efficienza. La scelta dei settaggi Multi-Sense compiuta dal conducente modifica la trazione e la massima potenza a seconda della modalità di guida che si sceglie: Eco, Comfort, Sport e Snow.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA