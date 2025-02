Legambiente, a Torino il maggior numero di auto per abitanti

Con 69 auto ogni 100 abitanti, Torino figura in cima alla classifica nazionale per il tasso di motorizzazione, in crescita rispetto al 2023 (+8) e ben sopra all'obiettivo 2030, quando si dovrà giungere sotto a 35 auto ogni 100 abitanti. Resta invariato rispetto al 2023 il tasso di incidentalità, con 5 incidenti ogni 1.000 abitanti. I principali inquinanti restano sotto i livelli di guardia rispetto alle medie annuali, ma "tenendo conto della futura direttiva dell'Unione europea, si rende sin d'ora è necessario ridurre le concentrazioni medie annuali di polveri sottili (pm10) del 25% e di biossido di azoto del 36%". Questi i dati presentati oggi a Torino da Legambiente nella sesta tappa della campagna "Città2030, come cambia la mobilità", che toccherà 20 città italiane.

A Torino l'auto privata resta la scelta principale, anche se la città possiede la seconda rete tramviaria d'Italia dopo Milano, con 73 chilometri di linee e 245 tram. Migliora l'offerta della sharing mobility, che con 3000 monopattini, 2300 biciclette, 650 scooter e 3.600 auto in free-floating, vede il 65% dei mezzi completamente elettrici. Per il trasporto su ferro nel 2023 il Piemonte ha contato 776 corse giornaliere, ma si classifica tra le peggiori linee d'Italia a causa di molte sospensioni o rallentamenti.

"Nel 2024 - evidenzia Mirko Laurenti dell'Ufficio Scientifico di Legambiente - le concentrazioni degli inquinanti sono sensibilmente calate, ma questo è dovuto principalmente alle eccezionali condizioni meteo e non a provvedimenti strutturali".

Dal bilancio di Mal'Aria emerge che Torino e Asti hanno registrato superamenti di pm10 rispettivamente con 55 sforamenti nelle centraline di Rebaudengo e Lingotto e 37 nella centralina D'Acquisto, entrambe ben oltre il limite dei 35 giorni consentiti. Per quanto riguarda le medie annuali, nessuna città piemontese supera attualmente i limiti vigenti, ma con l'entrata in vigore dei nuovi parametri europei più stringenti, la situazione cambierebbe radicalmente: a eccezione di Biella, Cuneo e Verbania, nessun altro capoluogo del Piemonte risulterebbe entro i parametri".



