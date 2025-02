De Meo, risposta Ue a dazi ferma ma no alle guerre commerciali

"Le nuove tariffe annunciate dagli Stati Uniti rappresentano una sfida per le relazioni commerciali transatlantiche e richiedono una risposta ferma da parte dell'Unione europea, ma sempre orientata al dialogo e alla cooperazione, evitando il rischio di guerre commerciali che danneggerebbero entrambe le sponde dell'Atlantico. L'annuncio di Trump ha scosso l'intera Unione ma è fondamentale mantenere i nervi saldi portando avanti una strategia solida che punti a difendere le nostre aziende e i nostri lavoratori". Lo afferma l'eurodeputato di Forza Italia, Salvatore De Meo. "Di fronte a scelte che rischiano di penalizzare le nostre imprese la chiave per rafforzare la competitività del nostro sistema economico è ridurre i costi di produzione, semplificare la burocrazia e promuovere un contesto favorevole agli investimenti. La difesa degli interessi europei non deve tradursi in uno scontro, ma in un'azione concreta per garantire un commercio equo e vantaggioso per tutti", sottolinea.



