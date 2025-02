BMW e FITP insieme per il Road to #IBI25

Inizia oggi il "Road to Internazionali BNL d'Italia 2025" di Roma organizzato da BMW e Federazione Italiana Tennis e Padel. Un percorso di avvicinamento ai prossimi Internazionali BNL d'Italia di Roma che è stato presentato ieri sera al BMW Roma Urban Store di via Barberini alla presenza del Presidente di BMW Italia Massimiliano Di Silvestre e del Direttore degli Internazionali BNL d'Italia Paolo Lorenzi. In particolare dal 27 febbraio al 1 marzo prossimi sono esposti nel BMW Roma Urban store di via Barberini i trofei in palio del torneo maschile e femminile. Il pubblico potrà ammirare i trofei nei giorni indicati dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

"Il rapporto tra BMW e il tennis - ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia - rappresenta molto più di una semplice sponsorizzazione: è l'incontro di due mondi che condividono valori fondamentali come l'eccellenza nella performance, lo stile, l'eleganza e l'innovazione della tecnica e quella tecnologica dei materiali".

"Proprio partendo da questa visione comune dei valori e delle ambizioni - ha proseguito Di Silvestre - nel 2020 abbiamo siglato un accordo di partnership con la Federazione Italiana Tennis e Padel. Un accordo che non si limita ai grandi eventi di cui la Federazione è detentrice di diritti o organizzatrice, ma che guarda anche all'attività di base. BMW è infatti Official Car della FITP, supportando le attività dei suoi responsabili e insegnanti, con l'obiettivo di diffondere sempre più il tennis sul territorio". "Quest'anno - ha poi concluso - porteremo agli Internazionali BNL d'Italia anche il nostro concept di House of BMW, la casa del brand che abbiamo ideato e implementato a Milano dal 2021 fino alla fine del 2024, un luogo in cui vivere esperienze, emozioni e momenti memorabili insieme. Uno spazio identitario capace di posizionare BMW nel mondo del lifestyle, rendendolo ancora più unico".

Da parte sua Paolo Lorenzi, dopo aver ricordato i recenti successi degli atleti italiani in questo sport come la coppa Davis e la Billie Jean King Cup, ha ricordato che per l'edizione 2025 degli Internazionali, in programma dal 29 aprile al 18 maggio, ci sarà un ampliamento dei campi di gara che interesserà anche lo Stadio dei Marmi dove verranno realizzati tre nuovi impianti di cui uno molto capiente.

BMW e FITP insieme per il Road to #IBI25







Riproduzione riservata © Copyright ANSA