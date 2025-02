Alpine A290, la reginetta del Car of the Year 2025

Il 2025 si è aperto con una bella soddisfazione in casa Alpine: la prima elettrica del marchio, la A290, ha vinto il premio auto dell'anno 2025, assegnato dalla giuria europea COTY (Car of the Year) composta da 60 giurati provenienti da 23 Paesi.

La vittoria dell'elettrica transalpina è un exploit tutt'altro che inaspettato con quel mix di retrò e futuro frutto di uno studio approfondito. Dietro alle forme familiari e un pò retrò sono presenti tecnologia e innovazioni che puntano a "democratizzare la modernità", come dicono in casa Renault.

Alpine A290, oltre ad essere il primo modello 100% elettrico del marchio sportivo Alpine, ha anche il primato di essere il modello che inaugura il Dream Garage 100% elettrico, e presto sarà affiancata dalla fastback sportiva A390 e dalla nuova A110.

Alpine A290 conferisce modernità alla categoria delle hot hatch, le vetture sportive compatte che hanno lasciato un segno nella storia dell'auto con la loro agilità e dinamicità. Con questa vettura, Alpine ripropone questa categoria con un tocco di modernità e tecnologie all'avanguardia, conferendo tutto il piacere di guida tipico delle vetture dello storico marchio sportivo francese.

Sviluppata sulla piattaforma AmpR Small, che condivide con Renault 5 E-Tech Electric, A290 risulta compatta e agile e offre grandi prestazioni garantendo al tempo stesso massimo comfort nell'uso quotidiano.

A290 è prodotta in Francia, presso la fabbrica di Douai nel Centro ElectriCity, mentre il motore elettrico, disponibile nelle versioni 180 CV e 220 CV, è prodotto dallo stabilimento di Cléon.



