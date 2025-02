Aci Team Italia svela la stagione Rally 2025

Semaforo verde per la stagione 2025 di Aci Team Italia. All'interno del nuovo salone espositivo nella Galleria Caracciolo, a Roma, presso la sede centrale dell'Automobile Club d'Italia sono stati presentati i programmi del settore rally per quest'anno. La Federazione Automobilistica Italiana affiancata dai suoi partner ha portato sotto ai riflettori i 32 volti, i giovani piloti e i loro navigatori, che faranno parte della compagine tricolore per la nuova annata sportiva. Si tratta di alcuni tra i più promettenti piloti italiani della disciplina rallistica, selezionati da Aci Sport ed inseriti nel Progetto Giovani di Aci con l'obiettivo di accompagnarli nella loro crescita, fino al successo. "Costruiamo talenti" è il motto abbinato alla serata, durante la quale sono stati illustrati i programmi degli equipaggi suddivisi in due gruppi. Sei piloti già consacrati nei confini italiani, con i loro navigatori, rappresenteranno la Nazionale Automobilistica Italiana in campo internazionale nel Mondiale, nell'Europeo e nelle serie estere. Saranno invece dieci gli equipaggi impegnati nel Campionato Italiano Assoluto Rally Junior, che offrirà ai migliori l'opportunità di seguire le orme dei compagni di squadra già affermati e aspirare ai programmi internazionali nel prossimo futuro.

Il vessillo di Aci Team Italia nella serie iridata FIA World Rally Championship 2025 verrà portato in gara da Roberto Daprà con Luca Guglielmetti e da Giovanni Trentin con Alessandro Franco, entrambi a bordo delle Skoda Fabia RS Rally2 preparate da Delta Rally e impegnati nella categoria WRC2. Per Daprà, pilota trentino classe 2001, tra le fila di Aci Team Italia sin dal 2021 quando partecipò al CIAR Junior, si tratta della seconda stagione consecutiva nel Mondiale già iniziata lo scorso gennaio nella tappa inaugurale al Rallye Monte-Carlo, concluso al quinto posto. Il Rally Islas Canarias, in Spagna a fine aprile, sarà l'occasione invece dell'esordio nel WRC per il trevigiano Trentin, classe 2007, già apprezzato con i colori della Nazionale nella vittoria del campionato lettone Junior 2023 e lo scorso anno nel campionato finlandese.

Due alfieri verranno schierati anche nel FIA European Rally Championship, la serie continentale che vedrà all'opera il campione italiano Junior uscente Matteo Doretto con Andrea Budoia e il vice campione italiano Junior Francesco Dei Ceci con Nicolò Lazzarini, protagonisti di un duello appassionante che ha animato l'ultima stagione nel tricolore giovanile. Doretto, pordenonese classe 2003, affronterà il suo primo anno all'estero sulla Peugeot 208 Rally4 di MS Munaretto dopo i due anni nel CIAR Junior. Sarà esordio oltre confine anche per Dei Ceci, 2004 da Rocca d'Evandro (CE), su altra Peugeot gestita da Delta Rally. I due esordienti saranno ancora compagni di squadra nella Nazionale e nuovamente rivali nel FIA ERC Junior.

È già entrato in azione nel campionato finlandese Valentino Ledda. 18 anni ancora da compiere, il prossimo aprile, per il ragazzo sardo di Burgos che sta partecipando alla seconda stagione consecutiva nella serie scandinava dopo il salto di categoria sulla Renault Clio Rally 3 gestita da TGS Motorsport gommata Pirelli. A dettare le note sin dal primo appuntamento il navigatore bresciano Danilo Fappani, anche lui pronto al terzo round atteso nel prossimo fine settimana sul ghiaccio del Savonlinna Rally.

Arrivato da fresco vincitore del Gravel Challenge in Croazia, serie sterrata conclusa con il titolo lo scorso fine settimana, Matteo Bernini è pronto a rappresentare i colori nella Nazionale nel Campionato Croato per il secondo anno di fila. Affiancato da Lorenzo Mattucci, navigatore emerso attraverso l'accademia della Scuola Federale nel 1° Stage Navigatori, il pilota di Tortona sarà ancora al volante della Hyundai i20 del team di famiglia Bernini Rally, calzata Pirelli, per provare a ripetersi anche nella serie maggiore.

Il titolo tricolore che offre un consistente montepremi di 75.000 euro per la partecipazione ad un campionato internazionale con i colori di ACI Team Italia nel 2026 è l'obiettivo dei dieci equipaggi presentati a Roma come gruppo del Campionato Italiano Assoluto Rally Junior 2025. Cinque piloti saranno al secondo anno di partecipazione, altri cinque esordienti nel programma organizzato da ACI Sport in collaborazione con Pirelli e Motorsport Italia, al fianco della Federazione in questa serie sin dal 2019, che li porterà al confronto sulle Renault Clio Rally5 lungo le sei tappe tra terra e asfalto, a partire già dall'esordio nel Rally Città di Foligno in programma sabato 8 e domenica 9 marzo. All'interno del campionato è sempre confermato anche il programma di formazione Junior Academy, organizzato dalla Scuola Federale ACI Sport con i partner tecnici per completare il percorso didattico dei piloti e dei navigatori con test, lezioni teoriche e tecniche.





