Wec, da oggi le auto in pista per la 1812 km del Qatar

Il Wec, World Endurance Championship, entra nel vivo con le prove libere della 1.812 km del Qatar, che oggi prendono il via, in vista della gara che scatterà nella giornata di venerdì 28 febbraio. Le vetture saranno impegnate nel medesimo circuito, quello di Lusail, che ha visto andare in scena il prologo della stagione 2025: un tracciato lungo 5,418 km e con 16 curve, che ha accolto le gare del mondiale endurance dal 2024, e presenta un rettilineo principale di 1 km, oltre ad un misto stretto nel settore centrale, per cui necessita di un assetto in grado di mantenere un certo equilibrio per tutto il giro. Senza contare che la durata di circa 10 ore porterà gli equipaggi a confrontarsi con un tracciato dalle temperature diverse in base all'orario, e con una luce differente a seconda dello stint di gara.

Tra le hypercar una delle protagoniste annunciate è la Porsche, così come la Ferrari, che ha un progetto ormai maturo per ambire al successo nel campionato, ma non sono da sottovalutare la competitiva Cadillac, affidata alle cure del team Hertz Jota e la sempre più affilata Bmw. Curiosità per Alpine e Peugeot, alle prese con vetture più rodate, ma soprattutto per il debutto dell'Aston Martin Valkirie, che sfoggia un motore V12 dal sound inconfondibile arricchendo la varietà motoristica nella classe regina del Wec. Ovviamente, la Toyota, che ha dalla sua parte tutta l'esperienza maturata nel corso degli anni, sarà un avversaria dura per tutti.

Una grande lotta è annunciata anche nella combattuta classe LMGT3, dove le varie vetture sono apparse competitive nei test, Valentino Rossi è sempre più in sintonia con la sua Bmw M4, e la Mercedes con l'AMG LMGT3 di Iron Lynx, compie un atteso debutto nel campionato.

