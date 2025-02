Sorpreso alla guida di auto rubata, denunciato cittadino bulgaro

Un cittadino bulgaro denunciato per ricettazione dopo essere stato sorpreso, e non per la prima volta, su un'autovettura rubata e un cittadino romeno denunciato, sempre per ricettazione, ma di capi d'abbigliamento rubati. E' l'esito dei servizi messi in campo dalla questura di Macerata.

In particolare 21 febbraio scorso, verso le 20:00, personale della Polizia di Stato ha denunciato un 30enne di nazionalità bulgara sorpreso alla guida di un'autovettura risultata rubata nella zona di Pollenza. L'auto risultata rubata è una Jeep Renegade la cui andatura, con una sola persona a bordo, ha insospettito gli agenti perchè procedeva rallentando e accelerando improvvisamente. Al controllo della targa la scoperta che era stata rubata alcuni giorni fa in provincia di Bologna. L'autovettura è stata quindi bloccata dagli agenti della Squadra Mobile, coadiuvati da quelli della Volante. Il 45enne non ha saputo giustificare il possesso dell'autovettura al cui interno non c'erano documenti di circolazione. L'uomo è poi risultato avere numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, tra i quali diverse rapine, estorsione, furti aggravati, plurime ricettazioni e danneggiamenti.

Circostanza che ha fatto scattare la denuncia per il reato di Ricettazione. L'uomo era già stato sorpreso alla guida di autoveicoli rubati nel 2018 in tre province diverse, fatti per i quali è stato denunciato per lo stesso reato di Ricettazione.

L'autovettura è stata invece sottoposta a sequestro in attesa di essere restituita alla legittima proprietaria residente in provincia di Bologna, subito avvisata dell'avvenuto ritrovamento del mezzo.

Nel pomeriggio del 22 febbraio scorso, invece, nell'ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione di reati predatori, i poliziotti della Squadra Mobile venivano informati da più commercianti del centro storico di Macerata - collegati tra loro con una chat - della presenza di un uomo che si aggirava tra le varie attività commerciali con fare sospetto, osservando la merce esposta e dando l'impressione di attendere che il personale addetto alla vendita si distraesse per poterla asportare.

Ottenuta una minuziosa descrizione dell'uomo è scattata la ricerca da parte degli agenti della Squadra Mobile che l'hanno individuato poco dopo all'altezza della Rampa Zara trovandolo in possesso di una busta con il logo commerciale di uno dei negozi da cui era partita la segnalazione con all'interno capi di abbigliamento con ancora i cartellini attaccati, del valore complessivo di alcune centinaia di euro. Il cittadino di origine romena, di 30 anni, residente in provincia di Fermo, ha precedenti per reati contro il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti. Dai successivi accertamenti sulla merce la conferma che si trattava di merce rubata in un negozio del centro commerciale "Corridomnia" di Corridonia al quale è stata restituita. L'uomo è stato denunciato per reato di ricettazione e allontanato da Macerata con foglio di via obbligatorio per tre anni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA