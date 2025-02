Škoda Octavia è anche a trazione integrale

La nuova Škoda Octavia introduce a listino la variante a trazione integrale 4x4 a controllo elettronico sia per la versione berlina sia per quella station wagon. La versione 4ž4 è offerta con motore 2.0 TSI da 150 kW (204 CV) negli allestimenti Selection, Executive, Style e Sportline con un prezzo che parte da 37.800 euro per la berlina e 38.850 euro per la Wagon.

Rispetto al passato, il motore quattro cilindri 2.0 litri TSI ha beneficiato di un aumento di 10 kW (14 CV), generando una coppia massima di 320 Nm.Questo è ora abbinato alla trazione integrale a controllo elettronico di serie, con cambio automatico DSG a sette rapporti. In questa configurazione, Škoda Octavia berlina passa da 0 a 100 km/h in 6,6 secondi mentre la versione Wagon impiega 6,7 secondi. Entrambe le varianti raggiungono una velocità massima di 228 km/h.

La trazione integrale viene gestita da una frizione multidisco a comando elettroidraulico, supportata da sensori che monitorano continuamente le condizioni di guida. La centralina calcola e applica la distribuzione ottimale della potenza, consentendo di reindirizzare fino al 100% della coppia sull'asse posteriore in condizioni ideali. E, se tutte le ruote hanno la stessa trazione, la frizione distribuisce la coppia fino a un massimo di 50:50 tra l'asse anteriore e quello posteriore.

