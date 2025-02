Dacia Jogger gioca anche le carte di sicurezza e comfort

Con Jogger, il modello fino a sette posti e pensato per essere versatile, Dacia punta anche sugli ADAS al servizio della sicurezza e del comfort a bordo. Se già Dacia Jogger nasce con l'obiettivo di combinare la lunghezza tipica delle familiari con l'abitabilità delle multispazio, l'intera gamma, fin dal livello Essential, si dota anche di nuovi dispositivi di sicurezza per soddisfare i requisiti del recente regolamento GSR2.

Nello specifico gli equipaggiamenti introdotti dall'entrata in vigore di questo regolamento sono l'event data recorder, il riconoscimento della segnaletica stradale con avviso di superamento del limite di velocità, il lane departure warning, l'assistente al mantenimento della corsia, così come il sistema di monitoraggio dell'attenzione del conducente.

Non mancano nemmeno i sensori di parcheggio posteriori e quelli di luminosità e di pioggia, oltre alla frenata automatica di emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti e al segnale stop di emergenza. Il pulsante 'My Safety posizionato sul cruscotto, poi, consente di richiamare, all'avvio dell'auto, le preferenze degli ADAS impostate in precedenza da chi si mette alla guida, con una semplice pressione.

Oltre a questi dispositivi, tutta la gamma Dacia è dotata di rescue code, ovvero il QR code sotto forma di adesivo posizionato sul parabrezza e sul lunotto posteriore che consente di consultare la scheda di soccorso così che i vigili del fuoco - in caso di intervento - possano agire in maniera sicura ed efficace.

Sul fronte comfort, gli equipaggiamenti presenti su Jogger comprendono la presa USB-C nella parte anteriore dell'abitacolo, la presa USB-C nella zona posteriore, e, in presenza dell'opzione Pack Confort, la climatizzazione automatica (versione Extreme), la keyless entry (versione Extreme), oltre al media display compatibile con Android Auto e Apple CarPlay con replicazione smartphone (versione Expression). Il caricatore a induzione per smartphone è in opzione.

Per chi ama la natura e vuole vivere liberamente viaggi più avventurosi e raggiungere mete remote, non manca nemmeno l'opportunità di avere su Jogger il pack sleep (in opzione al costo di 1.700 euro), che permette di trasformare la parte posteriore del veicolo in un letto. Dacia Jogger è disponibile con un prezzo di listino a partire da 18.100 euro nella versione Essential, con motorizzazione GPL.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA