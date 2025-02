Arriva a Cesena 'scout speed' per rilevare le infrazioni

La polizia locale di Cesena si è dotata di una nuova apparecchiatura di controllo e di lettura delle targhe necessaria al rilevamento delle infrazioni del Codice della strada. Si tratta dello 'scout speed', dispositivo installato a bordo di un mezzo in dotazione alla Polizia locale e costituito da una telecamera in grado di rilevare, in tempo reale, infrazioni evidenti come, ad esempio, le soste irregolari sui marciapiedi, in doppia fila o in corrispondenza di attraversamenti pedonali, ed altre.

Le infrazioni, una volta accertate, saranno poi oggetto di relativa sanzione che verrà notificata al proprietario del veicolo. "Questo nuovo strumento - spiega l'assessore Luca Ferrini - consentirà agli agenti di Polizia Locale di effettuare foto e registrazioni video. Dopo aver verificato l'infrazione si procederà con la formalizzazione della sanzione e la compilazione del verbale digitale che sarà inviato direttamente all'intestatario del veicolo. Il destinatario della sanzione avrà comunque sempre la possibilità di consultare online il verbale redatto visualizzando il materiale fotografico che di fatto ne costituirà la prova".



