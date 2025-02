Vende furgone truccando il contachilometri, ne aveva 800mila

Un uomo di 37 anni, di nazionalità egiziana e residente in Lituana, è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Gravellona Toce (Verbano-Cusio-Ossola) per truffa. A un connazionale residente in provincia ha venduto un furgone, proveniente dalla Lituania, modificando il contachilometri: il veicolo ne segnava 200mila, ma in realtà ne aveva percorsi 800mila.

A denunciare il fatto è stata la vittima del raggiro che, dopo avere versato oltre 20mila euro per l'acquisto, ha iniziato ad avere problemi con la vettura. Una verifica sullo storico dei tagliandi ha svelato la truffa.



