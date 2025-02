Una rara Ferrari Dino 308 GT4 venduta all'asta in UK

Iconic Auctioneers ha messo all'asta un raro esemplare di Ferrari Dino 308 GT4 del 1979. Il modello è stato particolarmente significativo per la casa automobilistica di Maranello anche perché fu la prima Ferrari di produzione con un motore V8 centrale, la prima Ferrari di produzione progettata da Bertone e la prima Ferrari a motore centrale con configurazione 2+2.

La Dino 308 GT4 fu sviluppata per competere con auto come la Porsche 911, senza intaccare le vendite dei modelli Ferrari più grandi con motore V12. Ne furono venduti oltre 3.600 esemplari, un numero decisamente superiore rispetto ai modelli V12.

La Dino 308 GT4 era equipaggiata con un motore V8 da 255 CV in Europa e 240 CV negli Stati Uniti. Il suo nome deriva dal motore V8 (quasi) da 3.0 litri e dalla configurazione a 4 posti.

Il design compatto prevedeva un V8 montato trasversalmente, integrato con un cambio a 5 marce.

Disegnata da Marcello Gandini, la Dino 308 GT4 presentava una carrozzeria a cuneo con disposizione dei posti 2+2. Fu l'unica Ferrari importata negli Stati Uniti all'epoca, poiché le normative sulle emissioni avevano limitato l'importazione dei modelli V12 Ferrari.

La Dino 308 GT4 del 1979 messa all'asta ha percorso 40.955 miglia ed è equipaggiata con il motore V8 con carburatori Weber.

È stata ben mantenuta con revisioni annuali e una recente sostituzione della cinghia di distribuzione. L'auto è stata messa all'asta da Iconic Auctioneers il 22 febbraio, con un prezzo finale di 34.667 sterline.



