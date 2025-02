Opel conferma la sua partecipazione all'IAA 2025

Opel ha confermato ufficialmente la sua partecipazione all'IAA Mobility 2025, che si svolgerà a Monaco di Baviera dal 9 al 14 settembre. Il palcoscenico è lo stesso dove, due anni fa, il marchio ha presentato la Opel Experimental, indicando così la visione del futuro di Opel.

"L'IAA Mobility 2025 - ha commentato Florian Huettl, Ceo di Opel - ci offre la piattaforma perfetta per mostrare i nuovi modelli Opel, emozionanti ed elettrizzanti. Offriamo già una versione elettrica a batteria di ogni modello della nostra gamma. Inoltre, offriamo altre interessanti soluzioni a zero emissioni locali, come la trazione a celle a combustibile a idrogeno per i nostri veicoli commerciali leggeri Opel Vivaro e Movano".

"Abbiamo una lunga tradizione all'IAA - ha detto ancora Huettl - e siamo stati la prima casa automobilistica europea a presentare una concept car esattamente 60 anni fa". All'IAA Mobility 2023, Opel ha presentato al mondo l'innovativa Opel Experimental, della quale, molti elementi, sono stati poi introdotti nel nuovo Opel Grandland.

Tra questi, il nuovo 3D Vizor che integra l'Opel Blitz, per la prima volta illuminato, e la tecnologia Edge Light. Allo stesso tempo, il nuovo Opel Grandland riprende anche il design 'Opel Compass' dello studio Opel Experimental: la piega longitudinale e il Vizor orizzontale convergono sull'emblema Opel Blitz elettrificato al centro.

Inoltre, la vista posteriore rivela un'altra anteprima, perché il nuovo Grandland è il primo modello di serie Opel a integrare la scritta Opel illuminata, ispirata alla Experimental, al centro della sua firma luminosa a compasso.

