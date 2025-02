Lancia Stratos e Delta all'Autoworld Museum di Bruxelles

I modelli Lancia Stratos e Delta saranno tra i protagonisti della mostra temporanea 'Rally Legends - From Dust to Glory', in scena dal 28 febbraio al 21 aprile all'Autoworld Museum di Bruxelles. Ospitata nell'edificio del Palais Mondial, la rassegna celebra la storia del Campionato Mondiale Rally, con le auto del Gruppo B in prima linea.

Un posto d'onore, nella mostra, spetta a due modelli Lancia che hanno contribuito a rendere il marchio il più vincente di sempre, grazie a dieci Campionati del Mondo Rally Costruttori, tre Campionati del Mondo di Endurance Costruttori, una 1000 Miglia, due Targa Florio e una Carrera Panamericana.

In particolare, i visitatori potranno osservare da vicino la Lancia Stratos Gr.4 Alitalia (1974), che quest'anno festeggia il 50esimo anniversario dal mondiale Rally, e la Lancia Delta HF Integrale Gruppo A (1992).

Entrambi gli esemplari appartengono alla collezione di Stellantis Heritage, il dipartimento dedicato alla tutela e alla promozione del patrimonio storico dei marchi italiani del gruppo. Le due auto sono normalmente esposte presso l'Heritage Hub di Torino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA