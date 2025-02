In Francia Stellantis richiama 68.000 auto a rischio

Stellantis, il colosso dell'auto nato dalla fusione tra Fca e Psa, ha richiamato in Francia 68.000 veicoli prodotti tra il 2022 e il 2024 a causa di un difetto sugli iniettori di raffreddamento dell'olio dei motori PureTech: è quanto riferito dalla stessa Stellantis, confermando informazioni di stampa. Il richiamo riguarda, in particolare, 57.000 Citroën C3, 2.500 Peugeot 208 e 8.700 Opel Corsa, dotate di motore 1.2 PureTech da 82 cavalli. "Non si tratta di un problema di concezione del motore ma di fornitura, che ha impattato sulla qualità di fabbricazione di questi iniettori", ha precisato Stellantis. Il difetto causa "rumore e, nella peggiore delle ipotesi, il sensore del motore può essere danneggiato, con il rischio che l'olio finisca sul tubo di scarico". Questo, avverte Stellantis, può causare del "fumo" e un "inizio d'incendio".



