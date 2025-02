Chevrolet, un prototipo elettrico per la Nascar

Chevrolet continua a lavorare sulla mobilità elettrica anche sul fronte delle alte prestazioni, come dimostra il prototipo Blazer EV.R NASCAR, che è stato presentato prima della famosa gara Daytona 500. Questo non vuol dire che il brand non continui a sviluppare il V8, protagonista nelle corse sugli ovali, ma rappresenta l'intento di realizzare nuove tecnologie utili sia nelle corse che nella produzione di serie.

Il concept da gara vanta una potenza di 1.300 CV erogati attraverso 3 motori elettrici alimentati da una batteria da 78 kWh raffreddata a liquido. La EV.R NASCAR è stata realizzata partendo dal telaio Next Gen della Nascar, e sfrutta un sistema di trazione integrale programmabile e degli pneumatici Goodyear Racing Eagle per trasferire sull'asfalto tutta la potenza disponibile.

A livello di stile, invece, si ispira alla Blazer EV SS, mentre nella guida Justin Allgaier, pilota del Team Chevy e campione della Nascar Xfinity Series 2024, ha ammesso di aver dovuto modificare la sua percezione della velocità d'ingresso in curva a causa dell'assenza del sound che sottolinea i giri del motore, ed ha indicato quanto sia importante su questo genere di veicoli regolare la frenata rigenerativa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA