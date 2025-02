Autopromotec Talks Milano: focus sui dati, vera rivoluzione

La trasformazione digitale in atto stia ridefinendo il ruolo dell'automobilista, anche grazie alla sempre più estesa presenza nei veicoli di sistemi elettronici, di soluzioni basate sulla intelligenza artificiale e di tecnologie di connettività.

Lo ha ribadito - in apertura dei lavori dell'Autopromotec Talks a Milano - Fabio Orecchini, ordinario di sistemi per l'energia e l'ambiente presso l'Università degli Studi Guglielmo Marconi e direttore dell'Osservatorio Auto e Mobilità presso la Luiss Business School di Roma.

L'interconnessione tra sistemi di intelligenza artificiale e tecnologie di connettività ha aperto la strada a nuove opportunità, ma anche a interrogativi cruciali come a chi attribuire la proprietà dei dati generati da ogni veicolo. E quali siano le possibilità della loro gestione per garantire sicurezza, innovazione e tutela dei diritti.

Basandosi sulla ricerca 'Dall'Automobile Sapiens, all'Automobilista Sapiens - Reazioni, aspettative e timori nei confronti dell'auto della nuova specie ed analisi della sua diffusione sul mercato' che è stata realizzata nei mesi scorsi dall'Osservatorio Auto e Mobilità, Orecchini ha sottolineato come un'ampia maggioranza di automobilisti - con un'età media di 34 anni e un reddito medio inferiore a 30mila euro - è pronta ad abbracciare l'era della mobilità intelligente.

La familiarità con le tecnologie IA è infatti elevata: quasi il 68% dei partecipanti alla ricerca ha dichiarato un livello medio-alto di conoscenza, mentre il 75,8% ritiene la tecnologia estremamente innovativa.

"Questo entusiasmo, seppur riferito a un prodotto ancora in fase embrionale - ha detto Orecchini durante l'odierno Autopromotec Talks - evidenzia come l'Automobile Sapiens rappresenti non solo una rivoluzione tecnica, ma anche il precursore di un nuovo ecosistema: quello dei dati.

Ogni veicolo, infatti, diventerà un "gemello digitale" in cui la raccolta, l'analisi e l'utilizzo tempestivo delle informazioni saranno il motore che guiderà funzioni operative, sicurezza e personalizzazione dei servizi".

