Alpine A290, design sportivo e una gamma per tutti i gusti

Stile sportivo e comfort adatto alla guida di tutti i giorni. Alpine A290 è il primo modello 100% alla spina del marchio francese appartenente al gruppo Renault e si è distinto sin da subito per lo stile e le prestazioni.

Il design riprende ed evolve in chiave sportiva quello particolarmente riuscito della nuova Renault R5 E-Tech, e guadagna elementi che ne migliorano l'aerodinamica, come l'estrattore posteriore, il piccolo nolder sul portellone, oltre a nuove firme luminose, ai passaruota più muscolosi e alle minigonne che fanno tanto effetto racing, insieme ai cerchi da 19 pollici con pinze dei freni, che, a seconda della versione, sono rosse o blu. Inoltre, sul cofano anteriore, ben in vista sotto una copertura trasparente, c'è la A di Alpine.

La gamma comprende due versioni da 180 CV di potenza, denominate, GT e GT Premium, e in altre due varianti da 220 CV, identificate dalle sigle GT Performance e GTS. A seconda dell'allestimento, la nuova sportiva a batteria di Alpine ha un range di prezzo compreso tra i 38.700 euro della GT da 180 CV ed i 46.200 euro della Premiere Edition da 220 CV, quest'ultima prodotta in soli 1955 esemplari con 4 livree differenti sulla base del più ricco allestimento GTS, che mixa perfettamente sportività ed eleganza.

La versione entry level GT è dotata di motore da 180 cv e, come i livelli superiori della gamma, ha una batteria da 52 kWh, caricabatteria a bordo da 11 kW, ricarica in corrente continua da 100 kW e pompa di calore. I cerchi in lega da 19'' Iconic sono dotati di pneumatici specifici Michelin Pilot Sport EV.

La salita in gamma si concretizza in due offerte complementari, ovvero GT Premium e GT Performance. La A290 GT Premium punta su comfort e raffinatezza, con il tetto nero a contrasto, privacy glass posteriori e pinze freno Blu Alpine.

Mentre A290 GT Performance rende la vettura più sportiva con la versione più potente del motore (220 cv), pneumatici Michelin Pilot Sport 5 specifici, pinze freno rosse, monogrammi neri, retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e funzionalità Alpine Telemetrics.

Infine, la versione top di gamma GTS abbina il meglio delle due versioni GT alto di gamma, aggiungendo alcune specificità in esclusiva come i cerchi Snowflake neri.

Lo stile sportivo si traduce anche in una guida divertente: le barre antirollio vanno a rendere l'assetto più efficace e le sospensioni posteriori multilink hanno una geometria piuttosto rara da trovare su una vettura dalla lunghezza inferiore ai 4 metri. Lo sterzo è diretto e preciso, e offre il giusto feeling per capire cosa accade esattamente sotto le ruote. A strizzare l'occhio del conducente c'è il pulsante rosso sul volante che attiva il launch control, ulteriore elemento che ne sottolinea la vocazione alla guida sportiva. Il sistema di infotainment sfrutta Google Maps per la navigazione, consente di scaricare applicazioni, e presenta anche voci specifiche per la pista; infatti, consente di osservare i parametri dell'auto in tempo reale, e fornisce indicazioni per migliorare traiettorie e tempi sul giro.

Nell'utilizzo giornaliero la A290 promette una percorrenza che può arrivare fino a 380 chilometri e può recuperare dal 15% all'80% di energia in 30 minuti utilizzando una colonnina di ricarica rapida da cui accetta fino a 100 kW di potenza.



