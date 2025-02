Wec, nel prologo è la Bmw la hypercar più veloce

La Bmw è stata la hypercar più veloce sul cronometro nel prologo del Wec, in Qatar, dove si svolgerà, nel prossimo weekend, la 1812 km, prima gara della stagione 2025. Al termine della seconda giornata di test, Frijns ha stampato un tempo irraggiungibile per gli altri, fermando il cronometro in 1m38.971s, staccando di 0.145s la Cadillac del team Hertz Jota guidata da Bourdais, e di 0.170s la Ferrari 499P di AF Corse, con un Kubica sempre più a suo agio.

Più staccate le Ferrari 499P ufficiali, con quella guidata da Fuoco sesta nella classifica dei tempi a 0.396s dalla vetta.

Ancora più indietro sulla prestazione pura la Toyota, con de Vries solamente ottavo, che ha accumulato 0.578s di distacco da Frijns; mentre la Porsche del team Penske Motorsport non è andata oltre il decimo tempo con Andlauer a volante a ben 0.902s di distacco. Ma gli uomini del team Porsche sono tranquilli, visto che il lavoro svolto sulla 963 è stato essenzialmente basato sui long run.

Sia Alpine che Peugeot hanno completato diverse sessioni di giri per preparare al meglio la gara del prossimo fine settimana. Dunque, per il momento, nonostante Bmw sembra aver fatto un notevole passo avanti, e la Cadillac si dimostri competitiva, altri team di riferimento, come Porsche, sembrano intenzionati a svelare le loro potenzialità solamente nel corso del primo appuntamento ufficiale; la Ferrari, invece, si è dimostrata solida e veloce e pronta a lottare per ogni campionato.

Sottotono la Toyota, per anni la vettura di riferimento in questa categoria; osservata speciale l'Aston Martin Valkyrie, al debutto, che è risultata affidabile, ma per adesso lontana dalle vetture migliori a livello di prestazione pura.



