Renault Rafale, una motorizzazione inedita e ad alte prestazioni

La motorizzazione ibrida plug-in di Rafale E-Tech 4x4 300 cv è un vero e proprio concentrato di tecnologia e può contare sulla presenza di un nuovo motore elettrico sul retrotreno.

Frutto del know-how della marca Renault e della passione dei suoi team, la motorizzazione ibrida plug-in di Rafale E-Tech 4x4 300 cv offre il meglio dei due mondi, termico ed elettrico. Questa motorizzazione è stata progettata sulla base tecnica del gruppo motopropulsore E-Tech Hybrid 200 cv, con motore elettrico sul retrotreno e batteria ricaricabile con una notevole capacità di 22 kWh, in grado di offrire a Rafale un'autonomia in modalità 100% elettrica fino a 105 chilometri (in ciclo misto WLTP con allestimento Esprit Alpine).

Gestito dalla tecnologia E-Tech, l'abbinamento di motore termico, tre motori elettrici e batteria offre un rendimento sempre ottimizzato e fino a 300 cv di potenza massima. Grazie all'efficienza del motore termico e alla grande capacità della batteria, il rapporto prestazioni / efficienza si attesta ai massimi livelli del mercato, con un consumo standard di 0,5 litri / 100 km (dato WLTP con allestimento Esprit Alpine).

A batteria scarica, il consumo medio resta limitato a 5,8 litri / 100 km. Sotto il cofano, il motore termico 3 cilindri da 1,2 litri adotta un nuovo turbocompressore che porta la potenza a 110 kW, ossia 150 cv (rispetto a 96 kW, ossia 130 cv, nella versione E-Tech Hybrid 200 cv), e la coppia a 230 Nm (rispetto a 205 Nm).

La trasmissione multimode con innesto a denti è stata rafforzata per adattarsi alle evoluzioni della coppia e della massa. Alla base termica sono accoppiati tre motori elettrici (2 principali e 1 secondario) per una potenza massima combinata di 300 cv: il motore elettrico principale sull'avantreno eroga una potenza di 50 kW (70 cv) e una coppia di 205 Nm; il secondo motore elettrico principale, sempre connesso al retrotreno, eroga una potenza di 100 kW (136 cv) e una coppia di 195 Nm; il motore elettrico secondario di tipo HSG (High-voltage Starter Generator) eroga una potenza di 25 kW (34 cv) e una coppia di 50 Nm.

Queste migliorie garantiscono un'esperienza dinamica fluida con cambiate senza interruzioni di coppia e continuità tra il bisogno di potenza e le sensazioni al volante.

Alimentati da una batteria agli ioni di litio ricaricabile da 22 kWh/400V, i due motori principali consentono la guida elettrica. Invece, il motore elettrico secondario di tipo HSG (High-voltage Starter Generator) avvia il motore termico, consente le cambiate della trasmissione automatica e contribuisce alla ricarica della batteria. Alla massima potenza di carica, ossia 7,4 kW (32 A), per la ricarica completa della batteria sono necessarie 2 ore 10 minuti per passare da 0 a 80% e circa 2 ore 55 minuti per passare da 0 a 100%.



