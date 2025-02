Museo Enzo Ferrari, apre una nuova mostra inedita

Ferrari avvicina il pubblico di appassionati con nuovi e inediti contenuti. La casa di Maranello il 18 febbraio, in occasione del compleanno di Enzo Ferrari, ha inaugurato e aperto al pubblico la nuova mostra "Supercars" contente numerosi documenti provenienti dall'Archivio Ferrari che, per l'occasione, sono stati digitalizzati.

I visitatori del museo Enzo Ferrari di Modena hanno ora la possibilità di accedere a un'area aziendale solitamente inaccessibile: si aprono le porte dell'Archivio Ferrari, un patrimonio curato fin dalla fondazione dell'azienda, avvenuta nel 1947, e alimentato costantemente nel tempo.

L'Archivio è uno scrigno di memorie che racchiude le tracce indelebili del passato e svela in modo inedito il processo creativo che ha dato vita a capolavori automobilistici famosi in tutto il mondo.

Inoltre, grande attenzione all'esposizione Supercars, composta dai modelli che hanno rappresentato le pietre miliari della storia di Ferrari, fuoriserie che incarnano i più elevati standard di ricerca tecnologica.

Al cuore dell'allestimento sono presenti cinque isole digitali interattive e polifunzionali, una per ciascuna Supercar, che consentono ai visitatori di scoprire i dettagli e le connessioni che hanno consentito lo sviluppo di queste vetture: una selezione di circa 2000 pezzi tra fotografie, video, disegni, documenti e pubblicazioni provenienti dall'Archivio Ferrari.

Protagoniste dell'allestimento e del percorso interattivo, le Supercar Ferrari che saranno affiancate da modelli preparatori e versioni EVO delle stesse: Ferrari GTO del 1984, Ferrari F40 del 1987, Ferrari F50 del 1995, Ferrari Enzo del 2002 e Ferrari LaFerrari del 2013.

Al vertice del percorso espositivo è presente la F80, la nuova Supercar lanciata a ottobre 2024 che verrà presentata al Museo con un inedito racconto dinamico e che, per la prima volta, mostrerà nel corso del periodo di apertura dell'esposizione i pezzi che rappresentano il processo evolutivo che anticipa la finalizzazione di un modello.



