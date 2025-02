Hyundai, qualità ed eccellenza al primo posto

La comunicazione diretta con i collaboratori e la valorizzazione dei clienti sono fondamentali per la stratega Hyundai. Sono questi i concetti alla base del discorso di José Muñoz, presidente e CEO di Hyundai Motor Company, espresso durante il suo primo incontro ufficiale con oltre 800 collaboratori presso il Namyang R&D Center.

"Avremo successo continuando a offrire prodotti dal design originale e di alta qualità, con tecnologie che i clienti desiderano. Dobbiamo trattare i nostri clienti come persone speciali e fornire loro un servizio eccezionale".

Durante l'incontro il neo presidente ha parlato dei futuri piani aziendali, ricordando l'importanza della filosofia di Hyundai incentrata sul cliente e dell'obiettivo del raggiungimento dei più alti standard di qualità per garantire un successo sostenibile in un ambiente economico in rapida evoluzione.

Inoltre, riguardo ai veicoli elettrici e alla tecnologia di guida autonoma, Muñoz ritiene che la casa coreana e i suoi collaboratori possano ottenere un successo ancora maggiore insieme, attraverso lo sviluppo tecnologico avanzato e partnership strategiche.

Durante l'evento, inoltre, è stato ribadito il ruolo centrale del Namyang R&D Center nella strategia di posizionamento di Hyundai come uno dei primi tre brand globali della mobilità. La struttura di 3,47 milioni di metri quadrati è un hub di ricerca e sviluppo completo, con capacità di livello mondiale nello sviluppo di software, progettazione e ingegneria, oltre che test e valutazione dei veicoli.



