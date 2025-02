"Frena ma auto accelera e provoca incidente", esposto in Procura

Ha provocato un tamponamento perché la sua auto, un suv di una marca piuttosto nota e dotato di un sofisticato sistema anticollisione, "invece di frenare ha accelerato". E' quanto denuncia un manager in un esposto presentato alla Procura di Napoli Nord con il quale chiede "il sequestro probatorio della vettura" affinché sia effettuato "l'accertamento informatico dei files log presenti nella centralina" e, se dovessero emergere dei difetti, un "sequestro preventivo di tutti i modelli simili circolanti sul territorio italiano" propedeutico a una "urgente campagna di rientro di tali vetture".

La decisione di rivolgersi agli inquirenti è scattata dopo avere appreso dal web che negli Stati Uniti è stata avviata una class action finalizzata al ritiro di quel modello di automobile in quanto più volte protagonista di incidenti stradali causati proprio dal sistema anticollisione malfunzionante.

Il tamponamento, per fortuna, è avvenuto mentre procedeva a bassa velocità, nel traffico, e l'uomo, un 62enne, ha avuto l'impressione di un'accelerazione piuttosto che della frenata: "immagino cosa sarebbe successo - sottolinea nell'esposto - se fosse avvenuto a velocità sostenuta".

"A causa del grave rischio occorso e della possibilità che ciò potesse capitare anche a terzi possessori della stessa vettura", il manager, assistito dall'avvocato Sergio Pisani, ha così deciso di chiedere alla Procura di fare accertamenti che potrebbero evitare sinistri anche mortali.

Dopo l'incidente l'uomo ha chiesto una valutazione dei dati informatici alla casa produttrice la quale, dopo qualche mese, ha però attestato che i sistemi dell'autovettura "erano e sono perfettamente funzionanti". Ma, per il manager, c'è stato un malfunzionamento del sistema anticollisione, degli airbag e anche della cintura di sicurezza, regolarmente indossata, "che ha azionato il pretensionatore" esponendo a pericolo lui e altri automobilisti.



